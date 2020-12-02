В ГТС заявили о 'невероятном': Украина на день стала экспортером газа

Глава оператора газотранспортной системы Cергей Макогон заявил, что Украина на один день стала экспортером газа.

"Невероятное рядом. Сегодня Украина была один день нетто-экспортером газа – транзит не рассматриваю", – сообщил он в Facebook.

В частности, за сутки в Украину было ввезено 4,57 млн м3 газа (3,28 из Венгрии и 1,29 из Словакии), а вывезено – 5,4 млн м3 (3,8 в Венгрию и 1,6 в Польшу).

"Это все разные газы, для разных целей и различных собственников. Есть и импорт, и ввоз на таможенный склад, и вывоз с таможенного склада. Трейдеры отслеживают динамику на смежных рынках и транспортируют газ туда, где газ в данный момент дороже", – добавил Макогон.

Глава оператора ГТС отметил, что это нормальное рыночное поведение, которое позволяет сформировать справедливую рыночную цену на газ не только в Украине, но и в соседних странах.

Таким образом, Украина постепенно движется к созданию регионального восточноевропейского газового хаба.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнали расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.