В Государственную таможенную службу пришли с обысками

В Украине проходят масштабные обыски в территориальных органах Государственной таможенной службы.

Об этом стало известно OBOZREVATEL с собственных источников. Отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на Киевской таможне, Волынской, Черноморской и других.

Редакция обратилась за официальным комментарием в СБУ. Пресс-секретарь Службы Елена Гитлянская сказала, что не владеет информацией об обысках.

По ее словам, сотрудники СБУ могут просто сопровождать обыски, а операцию проводят не они.

"Я ничего пока не могу прокомментировать", – сказала она корреспонденту OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 28 октября назначил на должность главы Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

Сразу после увольнения с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначения на его место Евгения Ентиса начался масштабный передел власти. Новый главный таможенник начал свою работу с кадровых чисток, и вместо того чтобы прекращать схемы и наполнять бюджет, начал завоевывать влияние.