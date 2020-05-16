В России отреагировали на санкции, которые были введены в Украине против ряда компаний и госучреждений.

В частности, об этом написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий у себя в Twitter.

По его словам, русофобия в стране оказалась "на грани бескультурья". Также он пожалел "братскую Украину".

"Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе", — подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил на три года и дополнил санкции в отношении ряда российских компаний.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.