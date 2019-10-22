В госбюджете-2020 "потерялось" 90 млрд грн – Рева

Министерство финансов Украины при разработке проекта госбюджета на 2020 год искусственно занизило его доходную часть на десятки миллиардов гривен.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева. в доказательство своих слов он привел показатели госбюджета-2020.

Экс-министр напомнил, что в бюджете 2019 года общая доходная часть составляла 1 трлн 26 млрд грн, а в бюджете 2020 года – 1 трлн 79 млрд грн. Итого, разница составила плюс 53 млрд грн.

"Берем макроэкономический прогноз, на который они опираются. Рост ВВП в следующем году должен быть 3,3%. Вопрос – на сколько должны вырасти доходы госбюджета, если у нас на 3,3% рост ВВП? Тут очень просто посчитать. Во-первых, в бюджете всегда 5% выделяется на национальную безопасность и оборону. На следующий год это 245 млрд грн. 245 млрд – это 5%, Х – это 3,3%. Сколько же должно быть дополнительно средств в госбюджете? 146 млрд грн. А бюджет увеличен на 53 млрд грн. Отклонение почти на 93 млрд грн", – рассказал он.

Рева предложил проверить свои вычисления еще одним способом: "Можем зайти с другой стороны. В статье 5 проекта закона о бюджете записано, что граничный дефицит бюджета составляет 95 млрд грн. Как нам отчитался Минфин, это 2,09% от ВВП. 95 млрд – это 2,09%, Х – это 3,3%. Там получается порядка 136 млрд грн. То есть, доходная часть бюджета занижена от 80 до 90 млрд грн".

Бывший глава Минсоцполитики подчеркнул, что Минфин заинтересован в заниженных показателях доходности.

"Потом, когда будет перевыполнение, они скажут – посмотрите, как мы красиво перевыполняем бюджет. Дальше у них будет возможность распределять сверхплановые средства так, как им будет виднее", – пояснил Рева.

narodna-pravda.ua

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