Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:52
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В ГФС уволили топ-чиновника: эксклюзивный документ

5.6т Читать материал на украинском

Главу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгения Бамбизова уволили по собственному желанию. Увольнение произошло после проверки крупной компании.

В распоряжении OBOZREVATEL оказался эксклюзивный документ ГНС, в котором указано, что Бамбизов уволен от 10 сентября 2019 года.

Формальным основанием стало заявление чиновника.

Евгений Бамбизов

Евгений Бамбизов

"Обеспечить проведение расчета с Бамбизовым Е. Е. согласно действующему законодательству", – сказано в документе. Заявление подписал и.о. главы ГНС Денис Гутенко.

Новости
Налоговики предъявили ArcelorMittal претензии на 9 млрд грн: результаты аудита
В ГФС уволили топ-чиновника: эксклюзивный документ

По данным OBOZREVATEL, увольнение произошло после обнародования информации о претензиях Офиса крупных налогоплательщиков к "ArcelorMittal Кривой Рог" на 9 млрд грн. При этом результаы аудита, проведённого на предприятии, в ГНС пытаются игнорировать.

"Кампания дискредитации работы Офиса и персонально меня как его руководителя приобрела новую силу. А значит - мы на верном пути, что само по себе радует…Теперь главное, чтобы отечественная судебная система не подвела и доказала, что она является честной и неподкупной", - заявил Бамбизов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Евгений Бамбизов
Место
Украина
Тег
Государственная фискальная служба Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel