В ГФС уволили топ-чиновника: эксклюзивный документ

Главу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгения Бамбизова уволили по собственному желанию. Увольнение произошло после проверки крупной компании.

В распоряжении OBOZREVATEL оказался эксклюзивный документ ГНС, в котором указано, что Бамбизов уволен от 10 сентября 2019 года.

Формальным основанием стало заявление чиновника.

Евгений Бамбизов

"Обеспечить проведение расчета с Бамбизовым Е. Е. согласно действующему законодательству", – сказано в документе. Заявление подписал и.о. главы ГНС Денис Гутенко.

По данным OBOZREVATEL, увольнение произошло после обнародования информации о претензиях Офиса крупных налогоплательщиков к "ArcelorMittal Кривой Рог" на 9 млрд грн. При этом результаы аудита, проведённого на предприятии, в ГНС пытаются игнорировать.

"Кампания дискредитации работы Офиса и персонально меня как его руководителя приобрела новую силу. А значит - мы на верном пути, что само по себе радует…Теперь главное, чтобы отечественная судебная система не подвела и доказала, что она является честной и неподкупной", - заявил Бамбизов.

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