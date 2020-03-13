В ГНС сообщили о рекордных сборах налогов в бюджет Украины

За январь-февраль 2020 года в Украине местные бюджеты получили более 5 млрд гривен от налога за землю.

По сравнению с этим же периодом 2019 года сумма выросла на 5,2%, или на 250 млн гривен. Об этом сообщил глава Госналоговой службы Сергей Верланов, говорится на сайте ведомства.

Налог за землю

"Наибольшую сумму платы за землю – 92,8%, или 4 млрд 680 млн грн оплатили юридические лица. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это 223,7 млн грн (5%) больше. Физлица пополнили местные бюджеты на 362,8 млн грн. Это на 26,4 млн грн (7,85%) превышает показатель прошлого года", – сообщили в ГНС.

Налоги в Украине ГНС

В ведомстве напомнили, что согласно нормам Налогового кодекса собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения (государственной регистрации) права собственности или права пользования земельным участком.

При этом юридические лица – плательщики земельного налога самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и представляют налоговую декларацию на текущий год в налоговые органы по местонахождению земельных участков не позднее 20 февраля текущего года. Это освобождает от обязанности подавать такую ​​отчетность ежемесячно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.

Ранее глава налоговой Сергей Верланов заявил, что по итогам февраля ДПС перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд бюджета на 2,5 млрд грн. Поэтому общие доходы государства, за администрирование которых отвечает ДПС, составили 37,1 млрд грн.

В феврале 2020 года в сведенный бюджет Украины (государственный и местные) поступило 62,6 млрд гривен налогов. Это на 10,5 млрд грн, или на 20,1 % больше, чем в феврале предыдущего года.

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