Депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" необходима для Германии.

Отказ от строительства российского газопровода и переход на поставки голубого топлива из США приведет к резкому росту цен на энергоснабжение, передает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

По словам депутата от партии "Альтернатива для Германии", это ударит по рядовым немецким гражданам, доходы которых уже и так пострадали из-за пандемии коронавируса.

"Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен "Северный поток-2". Потому что без российского газа немцы будут в темноте," – резюмировал Линдеманн.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

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