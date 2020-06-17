Лукашенко могут не переизбрать из-за спора с Россией - политолог

В администрации президента Беларуси сомневаются в легкой победе Александра Лукашенко на выборах главы государства из-за неурегулированного спора с Россией по поводу поставок нефти и газа.

Об этом заявил политолог Йорг Форбриг, который руководит исследованиями в области Центральной и Восточной Европы в Германском Фонде Маршалла США в интервью DW.

По словам Форбрига, также на успешный исход избирательной кампании могут повлиять экономический кризис и возросшая популярность независимых кандидатов.

"Мы видим, что Александр Лукашенко крайне болезненно реагирует на сведения о популярности своих возможных соперников. Это для него – новая ситуация, она его раздражает. Он делает резкие заявления о том, что статус-кво необходимо сохранить. Но в президентском дворце в Минске царит очень большая нервозность", – объяснил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров настаивал на одинаковых условиях покупки газа для стран Евразийского экономического союза. В ответ президент России Владимир Путин отказал и назвал требования.

Ранее Лукашенко возмутился ценой газа, по которой Россия продает его ЕС.

Новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко первоочередной задачей на посту назвал избавление экономики от углеводородной зависимости.