В Германии заканчивается туалетная бумага: производители бьют тревогу

В Германии из-за перебоев с вывозом макулатуры на фоне вспышки коронавируса, могут начаться проблемы с поставками туалетной бумаги.

Об этом пишет в среду, 25 марта, немецкое издание Die Welt

"Еще несколько недель назад макулатуры было в избытке. Однако во время коронакризиса рынок полностью изменился. Производители туалетной и упаковочной бумаги бьют тревогу, ведь дефицит может повлечь за собой серьезные последствия", - говорится в статье.

Вспышка коронавируса повлияла на график вывоза мусорных отходов. Таким образом, среди прочего не будет осуществляться и вывоз макулатуры. По этой причине бумажные заводы Германии бьют тревогу.

"Перерыв в коммунальном сборе макулатуры может непосредственно привести к перебоям в снабжении у производителей упаковочной, гигиенической и типографской бумаги. Без макулатуры не будет ни туалетной бумаги, ни упаковки, ни газет ", - предостерег Генри Фермойлен, вице-президент ресайклинговой компании Smurfit Kappa.

Во многих районах из-за опасности заражения сотрудников закрываются и пункты приема вторсырья. "При этом, например, гофрированный картон, из которого среди прочего изготавливаются коробки и транспортная тара, полностью производится из макулатуры. В производстве коробок для продуктов питания доля ее использования составляет около 85%. А гигиеническая бумага, к которой относится и туалетная, на 50% производится из первичного волокна и на 50% из макулатуры", - указывает издание.

Кроме того, как отмечают авторы статьи, усложнился импорт, из-за пробок грузовиков на границах или нехватки персонала у логистических компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, как и во многих других странах мира, в разгар карантина, введенного из-за коронавируса, возник ажиотаж не только на медицинские маски и продукты питания, но и на туалетную бумагу.

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