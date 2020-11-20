В Германии отказались гарантировать завершение "Северного потока-2"

Германия отказалась признать российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" проектом, который отвечает интересам энергобезопасности страны и Европы и защите окружающей среды.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение опубликовали на сайте Бундестага.

Отмечается, что парламентская группа AfD пыталась продвинуть заявку, чтобы федеральное правительство взяло на себя обязательство по реализации этого проекта.

"Лоббисты настаивали, что российский газопровод, который усиливает зависимость Европы от Кремля, "отвечает интересам Германии и Европы, способствует защите окружающей среды и безопасности поставок в энергетическом секторе". Но не сложилось. Вчера Бундестаг отклонил заявку парламентской группы AfD", – сообщили в "Нафтогазе".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, помогающих устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

В начале года Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или начале 2021 года, но пока работы не начинались. Самым вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.

Власти Германии не исключили изменение отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.