"Северный поток-2" не покроет и половины потребностей Европы – Uniper

Объем газа, который будет поступать по "Северному потоку-2", не сможет удовлетворить и половины потребностей Европы.

Об этом говорится в годовом отчете немецкого партнера "Газпрома" компании Uniper, передает ТАСС.

Uniper полагает, что, судя по прогнозам, объем газа, который будет поступать по "Северному потоку - 2", не сможет покрыть и половину от будущего роста спроса на этот вид топлива в Европе. Поэтому компания планирует строительство терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в порту Вильгельмсхафен.

Компания также отмечает, что, несмотря на приостановку работ по укладке труб, "все другие работы по проекту продолжаются по плану". В отчете говорится, что газопровод будет транспортировать до 55 млрд кубометров газа в год.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции". В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!