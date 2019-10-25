"Еще больше страданий": в Германии рассказали об ударе по газопроводу Путина

Российская Федерация не готова к новым еще большим санкциям, особенно по газовому вопросу и "Северному потоку-2".

"Судя по поведению России, они стремятся избавиться от этих санкций. Нет большой готовности к еще большим санкциям, которые вызывают еще больше страданий, особенно по газовому вопросу", – сообщила эксперт фонда Stiftung Wissenschaftund Politik при Немецком институте по международным вопросам и безопасности в Берлине, доктор политических наук Университета Мангейма Сьюзан Стюарт в интервью "Апострофу".

"Вы же видите, насколько важен "Северный поток-2" для российской части, и насколько они настаивают на завершении газопровода – это газовые отношения с ЕС", – добавила она.

По словам эксперта, одной из главных причин строительства российского газопровода было желание обойти Украину и лишить ее роли транзитной страны.

"Германия заявила, что попытается не допустить полноценного внедрения "Северного потока-2" без гарантий с российской стороны о продлении транзита газа через Украину. Проблема в том, что мы не знаем, о каком периоде идет речь в гарантиях. Нам нужно нечто большее, чем просто заявление российской стороны", – заявила Стюарт.

Эксперт фонда Stiftung Wissenschaftund Politik отметила, что немецкая сторона должна добиваться, чтобы в гарантии было строго определенное время – сколько еще Украина будет транзитером.

Напомним, что сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина – отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Российская Федерация не готова к новым еще большим санкциям, особенно по газовому вопросу

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирования этого газопровода.

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