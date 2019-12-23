Главная Новости
23 декабря • обновлено в 11:30
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Германии разоблачили шпиона, который продвигает "газопровод Путина"

2.6т
Читать материал на украинском

Генеральный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", шпионил для восточногерманской тайной полиции Штази.

С 1974 года он под кодовым именем "Артур" из Дюссельдорфской торговой миссии Германской демократической республики поставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин. Об этом говорится в расследовании Der Standart.

С 1981 по 1990 год Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и Кабинете министров.

Новости
"Разрушит отношения!" Лавров ополчился на США из-за "газопровода Путина"

В 1990 году он перешел в Дрезднер Банк, который в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время действующий президент России Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения.

По информации журналистов, дружба Варнига с Путиным длится уже значительное время.

Дружба Варнига с Путиным длится уже значительное время

Дружба Варнига с Путиным длится уже значительное время

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Северный поток-2
Место
Германия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
7
Смешно
16
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Какой же он шпион - заурядный стукач, которых в ГДР был каждый второй, если не первый.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хо Хол
Хо Хол
А Меркель против СП2? Или лучше бабулю не злить, а то денег не даст?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Хо Хол
Хо Хол
Кацaп Кацaпыч, с такими словами твоя мамаша тебя встречает?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Хо Хол, дeбил вернулся.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги