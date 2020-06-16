В Германии придумали ответ на санкции США против "Северного потока-2"

Ответом Германии на санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" должно быть введение ЕС пошлин на их СПГ (сжиженный природный газ).

Об этом сообщил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст, передает ТАСС. Он призвал "перестать лепетать в ответ" и закидывать их "ватными шариками".

По его мнению, новые санкции США против "Северного потока-2" стали бы вмешательством в суверенитет ФРГ и ЕС.

Большинство депутатов парламента ФРГ выступает за завершение строительства российского газопровода, добавил Эрнст.

Он предложил ввести санкции против американских сенаторов, разработавших новые меры против "Северного потока-2".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на российский газопровод "Северный поток-2".