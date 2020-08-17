В Германии пояснили, почему устроили бойкот газу из США

Германии невыгодно покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, поскольку технология его добычи дороже.

Об этом заявил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch.

Он подчеркнул, что стоимость американского СПГ повышают также необходимость конвертации газа в жидкость и сложная логистика. По его словам, вопрос, покупать ли газ у США, не стоит. При этом терминалы СПГ будут построены для экспорта, чтобы иметь "конкурентоспособные варианты".

Как считает Пегель, Вашингтон опасается, что американский газ не выдержит конкуренции.

Он также прокомментировал препятствия со стороны Белого дома в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2". Он констатировал, что давление со стороны американцев давно беспокоит компании и акционеров, которые участвуют в строительстве.

"Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно "лежать" около 10 миллиардов евро, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц", — сказал Пегель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа почти все страны ЕС подписали ноту протеста, которая требует от США прекратить вмешательство в строительство "Северного потока-2", который реализует "Газпром" в партнерстве с европейскими компаниями.