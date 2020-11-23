В Германии отреагировали на угрозы санкций США для "Северного потока-2"

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес призвал США уважать европейский суверенитет в ответ на новости о вероятном усилении санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает Die Welt, он считает, что Вашингтон должен вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы.

"Такой подход совершенно исключен среди союзников", — сказал он.

По словам Хермеса, возможные экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право.

Напомним, в субботу, 21 ноября, СМИ узнали, что администрация США контактирует с компаниями, которые занимаются реализацией проекта "Северный поток-2". По словам неназванного представителя Вашингтона, речь идет о последствиях после санкций, выдвинутых американской стороной.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, помогающих устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

В начале года Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или начале 2021 года, но пока работы не начинались. Самым вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.