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10 октября • обновлено в 13:55
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В Германии объяснили, смогут ли санкции США остановить газопровод Путина

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Угроза введения санкций Соединенных Штатов против "Северного потока-2" не повлияет на строительство российского газопровода.

"Проект уже профинансирован, у нас нет сумм, которые подлежат оплате", – сообщил главный исполнительный директор международного энергетического концерна Uniper SE (Германия) Андреас Ширенбек, передает ТАСС.

Он также добавил, что увеличения финансирования российского газопровода не планируется.

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"Никакого увеличения не планируется, осталось в принципе только завершить проект после получения соответствующего разрешения от датских властей. Все материалы, трубы и так далее закуплены", – резюмировал Ширенбек.

Напомним, что сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина – отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Угроза введения санкций Соединенных Штатов против "Северного потока-2" не повлияет на строительство российского газопровода

Угроза введения санкций Соединенных Штатов против "Северного потока-2" не повлияет на строительство российского газопровода

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Место
Германия
Тег
Северный поток - 2
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