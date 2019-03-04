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В Германии объяснили, почему не остановили газопровод Путина

6.6тЧитать материал на украинском

Власти Германии не остановили реализацию газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины, из-за коррупции.

"Есть определенное испытание для руководства Социал-демократической партии, и они отказались от должности министра экономики, чтобы гарантировать лоббирование "Северного потока-2", – сообщил старший научный сотрудник берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель в интервью "Апострофу".

По его словам, с точки зрения энергетики газопровод не принесет Германии огромной пользы.

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​"Причастные к решению люди руководствовались целью заработать", – добавил Грессель.

Представитель ECFR отметил - никто уже не верит, что это коммерческая сделка, которая будет работать в соответствии с базовым законодательством Европейского Союза.

"Потому, грубо говоря, Германия защищает незаконную экосистему "Северного потока-2". Восточноевропейцы, скандинавы воспринимают Германию как врага или с подозрением. А Италия и другие южные страны будут требовать и для себя такого избирательного подхода в бюджетной финансовой сфере", – резюмировал Грессель.

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Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

В Германии объяснили, почему не остановили газопровод Путина

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Место
Германия
Теги
Северный поток - 2Новости России
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Неужто наконец доперли что из-за коррупции? В Германии есть коррупция, да еще и на высшем уровне? Может для европы и Германии это новость но со стороны это давно видно. И эта страна еще поучает Украину как надо с коррупцией бороться.
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