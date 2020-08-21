В Германии назвали 'верхом наглости' угрозы США 'Северному потоку-2'

Письмо с угрозами американских сенаторов в адрес немецкого порта Мукран в городе Засниц, который помогает в строительстве "Северного потока-2", являются "верхом наглости".

Об этом заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Франк Крахт.

Он назвал "первой наглостью" американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода.

"Вторая наглость – это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний", — добавил бургомистр.

По его мнению, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать. При этом Крахт выразил надежду на скорейшую достройку трубопровода, отметив, что действия США "вносят большую неразбериху в европейский бизнес".

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

6 августа сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над "Северным потоком-2".

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