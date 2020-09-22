В Германии начали массово задерживать заробитчан из Украины

В Германии начали бороться с украинскими заробитчанами, которые пытаются нелегально пробраться в страну.

Только в течение последних трех месяцев из страны выслали около 300 украинцев. Об этом со ссылкой на публикацию в газете Bild сообщил "Апостроф". За первые 10 дней сентября здесь задержали 48 наших граждан, что стало рекордом.

По данным местной полиции, украинцев задерживают целыми автоколоннами. Многие из них говорят, что едут собирать урожай и показывают при этом поддельные трудовые договоры. Некоторые также говорят, что едут с туристической целью, хотя поездки в Европу из Украины запрещены из-за пандемии.

Полиция забирает транспортные средства, на которых перевозят нелегалов. Водителям же грозит штраф и несколько лет тюрьмы.

Так, группу украинцев, которая выдавала себя за туристов, задержали на границе Чехии и Германии. У них были только биометрические украинские паспорта без виз. Всех их депортировали в Чехию и запретили въезд в Германию сроком на два года.

Некоторые пытаются прорваться в Германию на польских такси, но и здесь полиция контролирует ситуацию, пишет местная пресса.

Поток нелегальных работников начал расти прошлым летом, поскольку в Германии можно заработать в разы больше, чем в соседних государствах. Сейчас же легально попасть в Германию нельзя, поскольку рабочих виз страна не выдает.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди украинских заробитчан, которые едут в Польшу, заметно увеличилось количество владельцев малого и среднего бизнеса, обанкротившегося во время пандемии. Также конкуренцию им начали составлять трудовые мигранты из Беларуси.

Украинцы могут выехать на работу в Польшу без трудовой визы – только при наличии биометрического паспорта, даже несмотря на карантин. Однако такие правила не распространяются для въезда в другие страны ЕС.

Украинские заробитчане все чаще становятся жертвами мошенников, которые берут деньги за фейковое трудоустройство.