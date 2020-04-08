В Германии хотят запустить "Северный поток-2"

Жители Германии выступили за запуск газопровода "Северный поток-2" и за активизацию экономических отношений с Россией.

Соответствующие данные предоставил руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс, передает ТАСС.

По его информации, проект поддерживают 77 процентов опрошенных, против него выступают 4 процента граждан. Еще 19 процентов затруднились с ответом. Также жители Германии поддержали активизацию работы с Россией — за это выступают 55 процентов респондентов. Еще 28 процентов высказались против, а 17 не смогли дать ответ.

Подчеркнем, что Германия уже отказалась от ядерной энергетики. Это сделало ее больше зависимой от угля, чем защитникам окружающей среды хотелось бы.

Переход на природный газ может помочь сократить вдвое выбросы углекислого газа в атмосферу. Поэтому дешевый российский газ кажется привлекательным в стране, где цены на энергию уже очень высокие. Но поддержка Германии нового газопровода подорвала солидарность внутри ЕС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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