В Германии допустили санкции по "Северному потоку-2" для РФ из-за отравления Навального

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил, что страна может изменить свою позицию к России по строительству газопровода "Северный поток-2".

По его словам, на это может повлиять отказ РФ от расследования отравления политика Алексея Навального. Об этом сообщает DW.

"Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по "Северному потоку-2", – заявил Маас.

По его словам, пока правительство Германии не связывало отравления оппозиционного российского политика с вопросами по "СП-2". На это, в частности, указала канцлер ФРГ Ангела Меркель, подчеркнув, что газопровод должен быть достроен.

Со своей стороны Маас признал, что прекращение строительства "Северного потока-2" принесет ущерб немецким и европейским компаниям. Он напомнил, что в проекте задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них – из Германии.

Также министр заявил, что сужать дискуссию вокруг давления на Кремль исключительно к теме реализации "Северного потока-2" – "в данном случае неправильно". Тем не менее, он предупредил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, связанных с расследованием отравления Навального, Берлину "придется провести консультации с партнерами по ответу".

"Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", – предупредил глава МИД Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости задействовать эффективные механизмы влияния на Кремль из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Среди них – применение санкций и пересмотр политики по строительству "Северного потока-2".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram