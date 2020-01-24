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24 января • обновлено в 09:55
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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Политолог Все статьи автора

В "Газпроме" траур. Ввод "Северного потока-2" придется отложить

1.8т

Хорошая новость, хотя приятнее было бы убедиться, что проект окончательно похоронен. Вместе с миллиардами, которые туда уже вложил "Газпром". С другой стороны - даже два года это хороший шанс для Украины сосредоточиться на развитии собственной добычи. Чтобы не переживать об объемах транзита, не фантазировать о прямых контрактах с РФ, а обеспечить себя полностью и выйти на европейский рынок уже в качестве экспортера. Заняв часть ниши, на которую претендовала Россия.

Новости
"Северный поток" будут строить любой ценой

Строительство российского газопровода Северный поток-2 задержится на два года или даже больше, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council).

Также он отметил, что этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом. Но это, в принципе, ни для кого не новость. Разве что Германия старается делать вид, что такой проблемы не существует. Ну, там очень большая финансовая заинтересованность. Чужие политические риски и европейские ценности в таком случае скромного выносятся Бундестагом за скобки уравнения.

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Автор
Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Источник
Источник: donetskie.com
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Верим. Скачем. или нет, Скачем. Верим. не знаю как правильно.
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Для того, чтобы нарастить собственную добычу каждому свидомому украинцу нужно вкрутить в жопу штуцер и кто не пернет, той москаль.
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