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Газопровод в обход Украины: "Газпром" похвастался успехом

4.2тЧитать материал на украинском

Морская часть газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, построена в общей сложности на 380 км.

"В сентябре мы начали его укладку в Балтийском море. На сегодняшний день уже уложено более 380 км в территориальных водах Германии", – заявил председатель правления российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в текущий период времени работы ведутся в экономической зоне Финляндии, Швеции, на береговых участках в Германии и России.

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Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​

Газопровод в обход Украины: "Газпром" похвастался успехом

​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Персона
Алексей Миллер
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2Газпром
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
И что теперь делать Украине? Может, военное положение объявить? А что - звучит грозно, стоит недорого...
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Семенов Александр
Семенов Александр
На Украине Выведен новый вид свиностраус, он отличается и от свиньи и от страуса, Свиностраус ходит на двух ногах, разговаривает( точнее розмовляйе) В случае если ему что то не нравится,(ну как с СП-2 ) он ищет ближайшую кучу навоза или говна , засовывает туда свою бошку, и спивайе гымн. приэтом гадит в шаровары создавая ещё одну кучу дерьма .
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Тьфу ты, опять надули. Так это не Газпром строит Севпоток-2, а европейцы с его помощью? Половина финансов - ихние! А подрядчики тоже европейцы?
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