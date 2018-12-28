Газопровод в обход Украины: "Газпром" похвастался успехом

Морская часть газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, построена в общей сложности на 380 км.

"В сентябре мы начали его укладку в Балтийском море. На сегодняшний день уже уложено более 380 км в территориальных водах Германии", – заявил председатель правления российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в текущий период времени работы ведутся в экономической зоне Финляндии, Швеции, на береговых участках в Германии и России.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​

​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".