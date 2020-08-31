В фонде борьбы с COVID-19 не осталось ни копейки, – Шкарлет

В фонде борьбы с коронавирусом из 64,7 млрд гривен, которые в нем были изначально, уже не осталось ни копейки.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет в понедельник, 31 августа, сообщил "Интерфакс-Украина".

Он отвечал на вопрос, выделялись ли из фонда деньги на обеспечение санитарной безопасности образования и доплаты учителям.

"С COVID (Фонд борьбы с коронавирусом, - Ред.) ничего не выделялось. Заявка наша есть на два с чем-то миллиардов, но пока ничего не выделялось. Фонд на сегодня пуст. На сегодня Фонд COVID не имеет ни одной копейки", – сказал и.о. министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет и создала Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение из Фонда 2,6 млрд грн на выплаты МВД.

Также из Фонда 14,5 млн грн попросила выделить уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова. Из них 3,5 млн грн планировалось потратить на создание сайта.

По состоянию на 16 июля 2020 года, деньги в Фонде почти закончились. Там оставалось 3,2 млрд грн.