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В Евросоюзе проигнорировали продление санкций против России

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Представители Европейского совета и Еврокомиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России во время пересмотра повестки дня Европарламента во вторник, 12 июня.

"Интересно, что ни Совет, ни представитель Комиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России, когда пересматривали повестку предстоящего в июне дня Европейского совета на пленарном заседании Европейского парламента сегодня ", – сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Как известно, в 2014 году в отношении России начали применяться политические и экономические санкции, направленные на прекращение агрессии РФ против Украины. Первые ограничения были введены в связи с аннексией Крыма. Целью санкций также является прекращение финансирования, вооружения и поставок Россией террористов и военных на восток Украины.

Совет Евросоюза планирует в конце июня рассмотреть вопрос о продлении санкций против РФ еще на 6 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министерство финансов США расширило санкционные списки против граждан России.

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Темы
Санкции против РоссииАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
БельгияБрюссель
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