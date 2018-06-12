В Евросоюзе проигнорировали продление санкций против России

Представители Европейского совета и Еврокомиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России во время пересмотра повестки дня Европарламента во вторник, 12 июня.

"Интересно, что ни Совет, ни представитель Комиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России, когда пересматривали повестку предстоящего в июне дня Европейского совета на пленарном заседании Европейского парламента сегодня ", – сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

interesting that neither the council nor the commission representative mentioned the economic sanctions renewal on #Russia when they previewed the upcoming June #EUCO in the EP plenary today. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 июня 2018 г.

Как известно, в 2014 году в отношении России начали применяться политические и экономические санкции, направленные на прекращение агрессии РФ против Украины. Первые ограничения были введены в связи с аннексией Крыма. Целью санкций также является прекращение финансирования, вооружения и поставок Россией террористов и военных на восток Украины.

Совет Евросоюза планирует в конце июня рассмотреть вопрос о продлении санкций против РФ еще на 6 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министерство финансов США расширило санкционные списки против граждан России.