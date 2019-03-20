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В Европе взялись за олигарха из "списка Путина"

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Прокуратура Ниццы предъявила обвинение российскому сенатору Сулейману Керимову в соучастии в уклонении от уплаты налогов.

Близкого к президенту России олигарха поместили под судебный контроль во Франции, предусматривающий уплату залога в 20 миллионов евро, сообщила русская служба RFI.

По предварительным данным, Керимов явился по вызову судебных следователей Ниццы, которые и предъявили ему новое обвинение. Затем "он свободно покинул дворец правосудия, но с обязательством заплатить залог в 20 миллионов евро".

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"В центре расследования несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу Hier, которую олигарх, предположительно, купил за 127 миллионов евро", – говорится в сообщении.

При этом по документам цена данного объекта недвижимости составила 35 миллионов евро.

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