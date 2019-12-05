"Не тратят время на разговоры": в ЕС внезапно начали достраивать "газопровод Путина"

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", возобновила работы по укладке труб.

"Я вижу, что они показывают прогресс", – сообщил руководитель австрийской нефтяной корпорации OMV AG Райнер Зеле. Об этом пишут "РИА Новости".

"Они продолжили прокладку газопровода и не тратят время на разговоры, а просто строят его", – подчеркнул он.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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Швейцарская компания Nord Stream 2 AG возобновила работы по укладке труб

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