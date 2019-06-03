В Европе владельца украинского банка поймали с крупной суммой наличных

В Латвии у владельца банка "Південний" Юрия Родина местные таможенники нашли крупную незадекларированную сумму денег.

В частности, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из Одессы, сообщает LB.

Согласно полученной оперативной информации, у четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов, мужчина 1987 г. р. – 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. – 300 тыс. евро. По имеющимся у журналистов данным, последним был Родин.

В итоге Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денег. Соответствующие средства арестованы, а задержанных отпустили на свободу – они уже в Украине.

При этом консультант гендиректора Службы государственных доходов Андрей Вайварс отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров.

По его словам, у силовиков имеются подозрения, что один из гостей связан с украинской оргпреступностью.

Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денег

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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