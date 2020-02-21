В Европе у наркоторговца конфисковали биткоинов на $56 млн

Бюро по криминальным активам Ирландии конфисковало у наркоторговца 56 млн долларов в криптовалюте.

В частности, житель Дублина Клифтон Коллинз был инвестором в биткоин. Однако суд квалифицировал цифровые активы как доходы, полученные от преступной деятельности, сообщает Independent.

В итоге обвиняемый не стал оспаривать решение.

Дело в отношении Коллинза началось в феврале 2017 года, когда полицейские обнаружили в его автомобиле небольшое количество каннабиса.

В результате расследования находка привела к целой ферме наркосодержащего растения.

Бюро по криминальным активам Ирландии конфисковало у наркоторговца 56 млн долларов в криптовалюте

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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