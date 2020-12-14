В Европе цена на газ установила новый рекорд: что будет с тарифами в Украине
В Европе цена на газ на голландском хабе TTF выросла до $199,7 за тысячу кубометров. Европейская стоимость является частью тарифа в Украине. Если газ дорожает на европейских биржах, значит тарифы для украинцев будут повышаться.
Как сообщает "Интерфакс", цена на газ в Европе достигла максимальной отметки с 8 марта 2019 года. Отмечается, что в декабре на европейском рынке активно расходовали запасы газа из подземных хранилищ.
"По итогам месяца из подземных хранилищ газа может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом за историю после рекорда января 2017 года", – отмечает агентство.
В период закачки газа в ПХГ Европы (с апреля по октябрь) средняя цена сложилась на уровне $82 за тысячу кубометров. Таким образом владельцы запасов начинают активно продавать газ из хранилищ, чтобы получить двукратную или даже трехкратную прибыль.Как это отразится на тарифах для украинцев
Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах. Его подорожание со временем приведет к росту тарифов в платежках украинцев.
С августа 2020 года поставщики газа сами формируют тариф исходя из биржевой цены по состоянию на 25-е число каждого месяца. Кабинет министров больше не влияет на цены.
На рынке есть десятки разных поставщиков и украинцы сами могут выбирать, у кого и по каким ценам покупать. Раньше тариф на газ устанавливался сразу на отопительный сезон, но сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.
Цена на газ зависит от следующих факторов:
погоды в Европе;
поведения "Газпрома";
того, каким образом частные компании, которые закачали газ в хранилища, будут решать вопрос о его продаже.
Какие тарифы на газ установили на декабрь 2020 года:
"Нафтогаз" – 6,33 грн за кубометр
Megawatt – 6,22 грн за кубометр
"Аскания Энерджи" – 6,69 грн за кубометр
"КРЕМЕНЧУГГАЗ-ТРЕЙДИНГ" – 6,9 грн за кубометр
Yasno – 6,49 грн за кубометр
Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают существенную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 декабря в Западной Европе из-за минусовой температуры цена газа на рынках выросла до максимального значения за последние двадцать месяцев.
В Украине цены на газ будут расти до февраля 2021 года. Спрогнозировать стоимость голубого топлива практически невозможно.
Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять голубое топливо всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъяли.