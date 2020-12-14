В Европе цена на газ установила новый рекорд: что будет с тарифами в Украине

В Европе цена на газ на голландском хабе TTF выросла до $199,7 за тысячу кубометров. Европейская стоимость является частью тарифа в Украине. Если газ дорожает на европейских биржах, значит тарифы для украинцев будут повышаться.

Как сообщает "Интерфакс", цена на газ в Европе достигла максимальной отметки с 8 марта 2019 года. Отмечается, что в декабре на европейском рынке активно расходовали запасы газа из подземных хранилищ.

"По итогам месяца из подземных хранилищ газа может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом за историю после рекорда января 2017 года", – отмечает агентство.

В период закачки газа в ПХГ Европы (с апреля по октябрь) средняя цена сложилась на уровне $82 за тысячу кубометров. Таким образом владельцы запасов начинают активно продавать газ из хранилищ, чтобы получить двукратную или даже трехкратную прибыль.

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах. Его подорожание со временем приведет к росту тарифов в платежках украинцев.

С августа 2020 года поставщики газа сами формируют тариф исходя из биржевой цены по состоянию на 25-е число каждого месяца. Кабинет министров больше не влияет на цены.

На рынке есть десятки разных поставщиков и украинцы сами могут выбирать, у кого и по каким ценам покупать. Раньше тариф на газ устанавливался сразу на отопительный сезон, но сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

Цена на газ зависит от следующих факторов:

погоды в Европе;

поведения "Газпрома";

того, каким образом частные компании, которые закачали газ в хранилища, будут решать вопрос о его продаже.

Какие тарифы на газ установили на декабрь 2020 года:

"Нафтогаз" – 6,33 грн за кубометр

Megawatt – 6,22 грн за кубометр

"Аскания Энерджи" – 6,69 грн за кубометр

"КРЕМЕНЧУГГАЗ-ТРЕЙДИНГ" – 6,9 грн за кубометр

Yasno – 6,49 грн за кубометр

Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают существенную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

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