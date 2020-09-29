В Европе цены на газ преодолели психологическую отметку

В Европе цена на природный газ на рынке хаба TTF преодолела психологическую отметку в 150 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщает Prime, похолодание в регионе способствовало скачку цен сразу почти на 10 долларов по сравнению с предыдущим днем – до примерно 153 долларов за тысячу кубометров.

Средняя цена за сентябрь уже достигла максимума с начала года и в настоящий момент находится на отметке 137 долларов за тысячу кубов. Минимума же цена контрактов достигла в мае на фоне падения спроса на энергоресурсы в мире, тогда она составила в среднем около $55 за тысячу кубометров.

Как сообщал OBOZREVATEL, этой зимой суммы в платежках украинцев за газ могут вырасти. Однако у людей есть возможность зафиксировать тариф на год вперед.

Ранее компании, поставляющие газ населению в условиях рынка, обнародовали цены на сентябрь. Минимальный тариф составляет 4,39 грн за кубометр, а максимальный – 7 грн.