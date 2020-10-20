В Европе стремительно подорожал газ: как отразится на украинцах

В Европе цена на газ выросла до $181 за тысячу кубометров. На прошлой неделе в среднем цена была на $10 ниже – $171. В результате этого суммы в платежках украинцев также вырастут.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", это максимальное значение за последние почти 11 месяцев – с конца ноября 2019 года. Подорожание топлива связано с серьезным похолоданием.

В частности, цены на газ растут и в США – там стоимость подскочила до $117 за тысячу кубометров с примерно $100 в конце прошлой недели.

Для сравнения: минимальная цена на газ на европейском хабе была зафиксирована в мае – около $55 за тысячу кубометров.

Как это повлияет на украинцев

Если скачок цен в Европе окажется не кратковременным, а они и дальше будут расти перед отопительным сезоном, то голубое топливо станет дороже и для населения в Украине.

Дело в том, что с августа 2020 года перестали действовать специальные, более низкие цены, по которым "Нафтогаз" продавал газ населению. Теперь стоимость газа будет рассчитываться по формуле: цена газа в Европе в пересчете на гривни + НДС (20%) + стоимость транспортировки (у "Нафтогаза" – 1,917%) + тариф газсбыта (около 2,5%).

Фактически стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр, рассказывает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнут расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.