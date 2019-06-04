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/Новости экономики

В Европе резко подняли квоты на трудоустройство для украинских заробитчан

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Чехия увеличила годовую квоту на прием украинских работников с 19,6 тысячи до 40 тысяч человек.

"Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу", – сообщил чешский министр иностранных дел Томаш Петрштчек, передает "Европейская правда".

На заседании чешского правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества заявлений, которые принимает консульство во Львове в рамках особого режима для квалифицированных работников из Украины.

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Кроме того, был принят "Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности".

Чехия удвоила годовую квоту на прием украинских работников

Чехия удвоила годовую квоту на прием украинских работников

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Украина
Теги
трудовая миграцияиммиграциямигранты
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Питон Каа
Питон Каа
Для умирающей экономики Украины это тяжелый удар.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кака приятна ноаость для животных....геть к унитазам
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