В Европе резко подняли квоты на трудоустройство для украинских заробитчан

Чехия увеличила годовую квоту на прием украинских работников с 19,6 тысячи до 40 тысяч человек.

"Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу", – сообщил чешский министр иностранных дел Томаш Петрштчек, передает "Европейская правда".

На заседании чешского правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества заявлений, которые принимает консульство во Львове в рамках особого режима для квалифицированных работников из Украины.

Кроме того, был принят "Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности".

Чехия удвоила годовую квоту на прием украинских работников

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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