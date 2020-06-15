В Риге (Латвия) и Лондоне (Великобритания) активисты провели акции с требованием усиления международного давления на Россию и продолжение Евросоюзом антироссийских ограничительных мер.

Об этом сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на Всемирное движение патриотов Украины. Активисты отметили, что страна-агресор Россия должна прекратить оккупацию украинских территорий.

"Мы требуем продолжения и усиления санкций против Российской Федерации. Россия должна прекратить оккупацию Крыма и территорий Украины на Донбассе. Несмотря на давление международного сообщества, РФ последовательно нарушает принципы европейской и мировой безопасности, посягает на суверенитет Украины. Это чрезвычайно опасно", – заявила представитель Всемирного движения патриотов в Великобритании, глава "ЕвроМайдан Лондон" Наталья Равлюк.

В Европе провели яркую акцию в поддержку санкций против России

Отметим, что на прошлой неделе Всемирное движение патриотов Украины в своем обращении напомнило демократическим обществам о международных преступлениях Кремля и призвал лидеров Европейского Союза продолжить экономические ограничительные меры в отношении России, введенные в 2014 году в ответ на российскую агрессию против Украины.

В Европе провели яркую акцию в поддержку санкций против России

В Европе провели яркую акцию в поддержку санкций против России

19 июня главы государств и правительств ЕС в формате видеоконференции должны принять политическое решение о продлении экономических санкций против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, послы стран-членов Евросоюза приняли решение продлить санкции против России за аннексию Крыма еще на один год.