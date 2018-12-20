Заморозили деньги: Швейцария нанесла новый "удар" по семье Януковича

Власти Швейцарии продлили на год замораживание активов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей.

"Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов сбежавшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения", – сообщает в Twitter посольство Швейцарии в Украине.

В дипломатическом ведомстве отметили, что целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между странами.

Напомним, что в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму около 70 миллионов долларов. Срок действия этих санкций истекал в феврале 2017 года, однако в декабре 2016-го Федеральный Совет продлил ограничительные меры еще на год.

Виктор Янукович

On 19 December, the 🇨🇭Federal Council decided to extend for one year the preventive freeze on the assets of ousted 🇺🇦president Viktor Yanukovych and his entourage. The purpose of this decision is to support the judicial cooperation between #Switzerland and #Ukraine — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 20 декабря 2018 г.

Напомним, что Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.

Несмотря на заявления российской стороны о том, что Янукович живет в Ростове-на-Дону, ГПУ считает, что обитает сбежавший президент все же в Подмосковье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янукович в тяжелом состоянии попал в реанимацию московской клиники имени Склифосовского. На лечение он поступил в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.