Заморозили деньги: Швейцария нанесла новый "удар" по семье Януковича

Власти Швейцарии продлили на год замораживание активов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей.

"Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов сбежавшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения", – сообщает в Twitter посольство Швейцарии в Украине.

В дипломатическом ведомстве отметили, что целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между странами.

Напомним, что в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму около 70 миллионов долларов. Срок действия этих санкций истекал в феврале 2017 года, однако в декабре 2016-го Федеральный Совет продлил ограничительные меры еще на год.

On 19 December, the 🇨🇭Federal Council decided to extend for one year the preventive freeze on the assets of ousted 🇺🇦president Viktor Yanukovych and his entourage. The purpose of this decision is to support the judicial cooperation between #Switzerland and #Ukraine