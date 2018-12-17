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МирСпорт

/Новости экономики

В Европе пошли навстречу подсанкционным друзьям Путина

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Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения на участие в нем российских бизнесменов, которые находятся под санкциями Соединенных Штатов.

В связи с этим официальная правительственная делегация РФ поедет в Давос и примет участие в работе форума, сообщает РБК.

"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", – заявил источник в правительстве России.

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По словам еще одного федерального чиновника, переговоры со Всемирным экономическим форумом состоялись во время ноябрьского саммита в Дубае. Результатом этих переговоров стало решение организаторов о допустимости участия в Давосе владельца группы "Ренова" Виктора Вексельберга, главы ВТБ Андрея Костина и совладельца Rusal Олега Дерипаски.

Россию на саммите представлял министр экономического развития Максим Орешкин, который и убедил представителей форума в необходимости дать находящимся под санкциями олигархам возможность посетить форум в Давосе.

При этом ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что Москва откажется от участия во Всемирном экономическом форуме, если организаторы не изменят своего решения относительно Вексельберга, Костина и Дерипаски.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Олег ДерипаскаДмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Европа уже поняла что вальцман кроме как грабить украину ничего не может ! Для быдло мобилизация и похоронки с донбасса , а для вальцманов проблема как задекларировать еще сотни миллионов !!!
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Pooh Vini
Pooh Vini
Суки,заставляют парашу ещё больше развиваться,оптимизировать и импортозамещаться. Раися так скоро 50 самых развитых стран начнет замыкать
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Питон Каа
Питон Каа
Санкции прогнулись под тяжестью будущих нереальных прибылей. Вот что "бакс" животворящий делает.
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