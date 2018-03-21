В Европе поддержали директивы, которые помешают строительству "Северного потока-2"

Комитет Европейского парламента по промышленности и энергетике поддержал изменение газовой директивы ЕС, которое распространяет правила Третьего энергопакета на "Северный поток-2" (Nord Stream 2).

За инициативу, которая должна помешать строительству газопровода России в обход Украины, проголосовал 41 депутат Европарламента, 13 – против, девять – воздержались, сообщает Reuters.

В частности, предложение Европейской комиссии поддержали страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что газопровод может подорвать усилия Евросоюза по снижению зависимости от Москвы и те, кто переживают, что российский новый газопровод лишит Украину транзита.

В то же время сторонники трубопровода, в том числе и Германия, выступили против изменения правил, которые "заблокируют коммерческий проект".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине рассказали, как США могут помешать "Северному потоку-2".