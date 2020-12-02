В Европе подали в суд на Apple из-за замедления старых моделей iPhone

Европейская организация по защите прав потребителей Euroconsumers обвинила компанию Apple в преднамеренном замедлении работы старых моделей телефонов и потребовала через суд компенсацию.

Об этом сообщил CNN. Коллективные иски охватывают до 2 миллионов устройств iPhone 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus в Бельгии, Испании, Италии и Португалии.

Apple столкнулась с судебными преследованиями по всему миру после того, как в 2017 году признала, что обновления программного обеспечения, предназначенные для предотвращения сбоев в работе аккумуляторов в старых iPhone, также уменьшают производительность устройств.

В Euroconsumers заявили, что попытки урегулировать вопрос с Apple во внесудебном порядке не увенчались успехом.

Организация потребовала в среднем 60 евро компенсации на каждого потребителя. Если иски выиграют, они могут обойтись Apple в 180 миллионов евро.

"Потребители все больше недовольны тем, что продукция изнашивается слишком быстро, модели iPhone 6 – очень яркий пример этого", – отметила представитель Euroconsumers Эльс Брюггеман.

В среду, 2 декабря, ассоциированные организациии Euroconsumers подали иски к Apple в Бельгии и Испании. В ближайшие недели планируют сделать то же в Италии и Португалии.

Антимонопольный орган Италии оштрафовал Apple на 10 миллионов евро в 2018 году после того, как выяснил, что компания заставила потребителей установить обновления программного обеспечения на старые iPhone, не предупредив о влиянии на производительность устройств.

Это решение заложило правовую основу для коллективных исков.

"Потребители больше не приемлют такое поведение. Это не только приводит к разочарованию и финансовым потерям, но и совершенно безответственно с экологической точки зрения", – заявила Брюггеман.

Как сообщал OBOZREVATEL, старые модели iPhone так ценны из-за материалов и компонентов, из которых состоит смартфон от Apple. Как пояснил аналитик Росс Рубин, переработанные материалы используются для изготовления новых "яблочных" устройств.