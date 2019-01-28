В Европе назвали настоящую цель Германии по "Северному потоку-2"

Германия собирается постепенно закрыть все свои тепловые электростанции, работающие на угле. План отказа от данного вида топлива планируется выполнить до 2038 года.

Учитывая все обстоятельства, Берлин может попытаться заменить уголь российским газом, сообщает EUobserver.

"У нас очень сложная проблема. В частности, в том, что почти единственные источники энергии, которые могут гарантировать базовое обеспечение – это антрацит и бурый уголь", – отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Думаю, будет справедливо признать, что, если мы собираемся постепенно отказаться от угля и ядерной энергетики, нам понадобится больше газа… Природный газ будет играть все большую роль на протяжении нескольких десятилетий", – добавила она.

Соответствующие слова канцлера Германии и дали намек на то, что Меркель собирается соединить два свои политические вызова: постепенный отказ от угля и реализацию проекта "Северный поток-2". В частности, новый российский газопровод строится для того, чтобы Москва могла значительно увеличить поставки топлива напрямую в Берлин.

Ангела Меркель

При этом ряд союзников в ЕС и США твердо выступают против российского проекта. В частности, ранее посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким фирмам санкциями из-за строительства "Северного потока-2". По его словам, США выступают против этого проекта, поскольку он несет серьезные геополитические последствия для европейских союзников и партнеров американцев.

Однако Германия оправдывает трубопровод несмотря на то, что Еврокомиссия имеет серьезные претензии в отношении него.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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