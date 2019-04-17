В Европе нашли замену российской нефти

Польша сократила импорт нефти из Российской Федерации – теперь почти 50% закупаемого сырья поставляется из других стран.

В частности, польская компания PKN Orlen расширила сотрудничество с Saudi Aramco Oil Company, сообщает "Польское радио".

Были заключены новые контракты на поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Польши, а также покупку тяжелого мазута, произведенного Orlen Lietuva, саудовским партнером.

PKN Orlen установил торговые отношения с концерном из Саудовской Аравии еще в 2016 году. Спустя два года в рамках политики диверсификации поставок, компании подписали приложение к соглашению, согласно которому объем поставок саудовской нефти увеличился до 300 тысяч тонн сырья в месяц.

Вследствие политике диверсификации направлений поставок 30% сырой нефти, перерабатываемой на всех НПЗ компании в Польше, Литве и Чехии, поступает не из России.

В настоящее время сырая нефть из Норвегии, Анголы, Нигерии и Саудовской Аравии импортируется на нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen в Плоцке.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!