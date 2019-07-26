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Британия жестко оштрафовала российских пропагандистов: сколько заплатят

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Британский медиарегулятор Ofcom назначил штраф в 200 тыс. фунтов (249 тыс. долларов) для российского пропагандистского ресурса Russia Today за нарушение правил вещания.

Об этом сообщают на сайте самого телеканала. Штрафные санкции вступят в силу после того, как завершится судебная процедура по ходатайству RT о пересмотре решения Ofcom, поясняет регулятор. Ожидается, что слушания по ходатайству пройдут ближе к концу 2019 года.

"В результате расследования мы обнаружили, что RT не смог сохранить должную непредвзятость в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года", — говорится в заявлении Ofcom.

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Программы, отмечает регулятор, в основном касались существенных тем, вызывающих политические разногласия, и текущей политической повестки дня.

По мнению регулятора, телеканал не соблюдал должную непредвзятость, освещая ответ британских властей на инцидент в Солсбери, а также конфликт в Сирии.

Russia Today

Russia Today

ИноСМИ

Помимо штрафа, регулятор обязует RT продемонстрировать зрителям краткое изложение заключений Ofcom в той форме и в те сроки, которые установит Ofcom.

В ответ на это появилось гневное заявление компании: "Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT. При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьёзные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. Сайт в данный момент в Латвии недоступен.

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Место
Великобритания
Тег
штрафы
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Ш. Олег
Ш. Олег
Интересно, на какую сумму Ofcom оштрафовал BBC за публикацию заведомо ложной информации о "зариновой атаке Асада" в сирийском городе Дума, которая впоследствии оказалась постановкой "Белых касок"? Помните мальчика Хасана? Продюсер BBC после разоблачения фейка вынужден был лично признать, что это была постановка. Но вряд ли сирийцам, на которых в результате её посыпались ракеты воспользовавшейся таким удобным поводом НАТО, от этого стало легче. Вот я и интересуюсь - как наказали ВВС?
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