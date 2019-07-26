Британия жестко оштрафовала российских пропагандистов: сколько заплатят

Британский медиарегулятор Ofcom назначил штраф в 200 тыс. фунтов (249 тыс. долларов) для российского пропагандистского ресурса Russia Today за нарушение правил вещания.

Об этом сообщают на сайте самого телеканала. Штрафные санкции вступят в силу после того, как завершится судебная процедура по ходатайству RT о пересмотре решения Ofcom, поясняет регулятор. Ожидается, что слушания по ходатайству пройдут ближе к концу 2019 года.

"В результате расследования мы обнаружили, что RT не смог сохранить должную непредвзятость в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года", — говорится в заявлении Ofcom.

Программы, отмечает регулятор, в основном касались существенных тем, вызывающих политические разногласия, и текущей политической повестки дня.

По мнению регулятора, телеканал не соблюдал должную непредвзятость, освещая ответ британских властей на инцидент в Солсбери, а также конфликт в Сирии.

Russia Today ИноСМИ

Помимо штрафа, регулятор обязует RT продемонстрировать зрителям краткое изложение заключений Ofcom в той форме и в те сроки, которые установит Ofcom.

В ответ на это появилось гневное заявление компании: "Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT. При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьёзные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. Сайт в данный момент в Латвии недоступен.

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