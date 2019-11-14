В Европейском Союзе заговорили о сомнениях в необходимости финансовой помощи Украине в связи с отсутствием усилий Киева по расследованию вывода средств из ПриватБанка.

В частности, директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство, заявил, что в Украине недостаточный уровень верховенства права, передает "Европейская правда".

При этом, по его словам, вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.

"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из ПриватБанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет", – сообщил Девинь.

"Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди", – добавил дипломат.

В итоге он отметил, что отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных в выводе средств из ПриватБанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине.

Отсутствие наказания виновных в выводе средств из ПриватБанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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