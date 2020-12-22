В ЕС вырос спрос на украинских "заробитчан": кого ищут больше всего

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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В ЕС вырос спрос на украинских 'заробитчан': кого ищут больше всего

В Европейском Союзе спрос на украинских работников вырос на 40% за последние полгода.

Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, ищущих работу за рубежом. Об этом сообщает opendatabot.

За рубежом чаще всего ждут таких специалистов:

В Польше:

  • упаковщиков;

  • разнорабочих;

  • портных;

  • водителей;

  • строителей.

В Германии:

  • сиделок;

  • плиточников;

  • сантехников;

  • электриков;

  • упаковщиков.

В Чехии:

  • рабочих на завод;

  • горничных;

  • сварщиков;

  • электриков;

  • водителей.

Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, ищущих работу

"Карантин способствовали снижению нелегального трудоустройства за рубежом. Одного биометрического паспорта недостаточно – без приглашения на работу от работодателя и подтвержденного места резервации перестали пропускать за границу. По моему мнению, новые реалии – увеличение спроса на украинских рабочих, легализация занятости и формирование рынка надежных работодателей – сохранится и в следующем году", – сообщила руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

  • В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

  • При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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