В ЕС вырос спрос на украинских 'заробитчан': кого ищут больше всего

В Европейском Союзе спрос на украинских работников вырос на 40% за последние полгода.

Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, ищущих работу за рубежом. Об этом сообщает opendatabot.

За рубежом чаще всего ждут таких специалистов:

В Польше:

упаковщиков;

разнорабочих;

портных;

водителей;

строителей.

В Германии:

сиделок;

плиточников;

сантехников;

электриков;

упаковщиков.

В Чехии:

рабочих на завод;

горничных;

сварщиков;

электриков;

водителей.

"Карантин способствовали снижению нелегального трудоустройства за рубежом. Одного биометрического паспорта недостаточно – без приглашения на работу от работодателя и подтвержденного места резервации перестали пропускать за границу. По моему мнению, новые реалии – увеличение спроса на украинских рабочих, легализация занятости и формирование рынка надежных работодателей – сохранится и в следующем году", – сообщила руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

Как сообщал OBOZREVATEL: