В ЕС вырос спрос на украинских "заробитчан": кого ищут больше всего
В Европейском Союзе спрос на украинских работников вырос на 40% за последние полгода.
Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, ищущих работу за рубежом. Об этом сообщает opendatabot.
За рубежом чаще всего ждут таких специалистов:
В Польше:
упаковщиков;
разнорабочих;
портных;
водителей;
строителей.
В Германии:
сиделок;
плиточников;
сантехников;
электриков;
упаковщиков.
В Чехии:
рабочих на завод;
горничных;
сварщиков;
электриков;
водителей.
"Карантин способствовали снижению нелегального трудоустройства за рубежом. Одного биометрического паспорта недостаточно – без приглашения на работу от работодателя и подтвержденного места резервации перестали пропускать за границу. По моему мнению, новые реалии – увеличение спроса на украинских рабочих, легализация занятости и формирование рынка надежных работодателей – сохранится и в следующем году", – сообщила руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.
В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.
При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.