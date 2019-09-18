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19 сентября • обновлено в 01:23
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В ЕС строят новый газопровод в обход Украины: что известно

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В Болгарии готовятся к строительству газопровода, по которому газ из России будет транспортироваться в Европу в обход Украины.

Как передает AP, газовый госоператор страны ЕС уже подписал с группой из Саудовской Аравии контракт на 1,2 миллиарда долларов.

Согласно договору, "Булгартрансгаз" и консорциумом Arkad построят трубопровод на 474 км, который будет проходить от южной границы Болгарии с Турцией до западной границы с Сербией.

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Газопровод, который послужит ответвлением от "Турецкого потока", будет помимо Сербии поставлять газ в Венгрию и Австрию.

Схема "Турецкого потока" (зеленым)

Схема "Турецкого потока" (зеленым)

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

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Место
Болгария
Теги
Турецкий поток газ
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Слава Усраине!
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