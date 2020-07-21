В ЕС согласовали план спасения экономики на 1,8 трлн евро

Главы государства Евросоюза приняли план восстановления экономики на 2021-27 годы после пандемии коронавируса (COVID-19).

Первоначальный фонд составил объемом 750 млрд евро и следующий долгосрочный бюджет ЕС объемом более 1 трлн евро, сообщает пресс-служба Евросовета.

"Мы сделали это! Мы договорились о восстановительном пакете и европейском бюджете на 2021-2027 годы. Это сильная сделка. И самое главное, правильная сделка для Европы прямо сейчас", – написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Отметим, что Фонд восстановления экономики Евросоюза будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов. Вместе с семилетним бюджетом в 1,074 триллиона евро общий бюджет составил 1,82 триллиона евро.

"Принят масштабный план восстановления: общий заем для совместного реагирования на кризис и инвестирования в наше будущее", – сообщил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

Отметим, что страны ЕС заседали почти пять суток, чтобы принять решение.

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Долгосрочный бюджет был особенно трудно обеспечить на этот раз из-за Brexit. Национальные столицы и институты ЕС должны были заполнить дыру в размере около 10 миллиардов евро в год, которая осталась после выхода Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз предоставит Украине 105 млн евро на поддержку бизнеса.