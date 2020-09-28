В ЕС решили расширить индивидуальные санкции против России за Крымский мост

Роман Груша Экономика 12:18, 28.09.2020 Обновлено: 12:27, 28.09.2020

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил расширение санкционного списка лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.

Соответствующее предложение было принято без обсуждения. Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

В частности, речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Крымского моста.

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