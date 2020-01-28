В ЕС рассказали, когда начнут получать газ по "Турецкому потоку"

Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" могут начаться через два года.

Государственный секретарь по вопросам энергетики Министерства инноваций и технологий Венгрии Петер Кадерьяк заявил, что первые партии газа могут быть доставлены в конце 2021 или в начале 2022 года. Об этом сообщает Budapest Business Journal.

В частности, еще осенью прошлого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт начнет процедуру для заключения контракта на газовые мощности по трубопроводу "Турецкий поток".

По его словам, Венгрия может получать ежегодно 10 млрд кубометров газа через сербскую границу.

Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" могут начаться через два года The Maritime Executive

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.

Позже российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему.

8 января президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток". Запуск трубопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины, состоялся в Стамбуле.

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