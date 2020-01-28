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28 января • обновлено в 12:29
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В ЕС рассказали, когда начнут получать газ по "Турецкому потоку"

1.2т
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Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" могут начаться через два года.

Государственный секретарь по вопросам энергетики Министерства инноваций и технологий Венгрии Петер Кадерьяк заявил, что первые партии газа могут быть доставлены в конце 2021 или в начале 2022 года. Об этом сообщает Budapest Business Journal.

В частности, еще осенью прошлого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт начнет процедуру для заключения контракта на газовые мощности по трубопроводу "Турецкий поток".

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При одном условии: в России рассказали, как смогут достроить "Северный поток-2"

По его словам, Венгрия может получать ежегодно 10 млрд кубометров газа через сербскую границу.

Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" могут начаться через два года

Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" могут начаться через два года

The Maritime Executive

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Венгрия
Тег
Турецкий поток
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как, в обход укроини???
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