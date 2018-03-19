В ЕС рассказали, как отравление Скрипаля отразится на "Северном потоке-2"

Глава МИД Польши Конрад Шиманский заявил, что отравление в Солсбери создает новую ситуацию в Европе, поэтому Германия должна оценить, является ли Россия заслуживающим доверия партнером в контексте реализации газового проекта "Северный поток-2".

"Нет сомнений, что это один из аспектов российской политики в отношении Европы, а не только Великобритании и, думаю, стоит еще раз задать вопрос, заслуживает ли Россия доверия", – сообщил Шиманский в эфире радио RMF FM.

По его словам, "Северный поток-2" будет одной из главных тем переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая в понедельник посетит Польшу.

Шиманский отметил, что Польша будет убеждать Германию в том, что российский газовый проект несет лишь негативные последствия.

"Мы считаем, что "Северный поток-2" негативно повлияет на стратегическую ситуацию в регионе, ослабит позиции Украины, подтолкнет Россию к еще большей агрессии. Он негативно повлияет на рынок газа в ЕС", – резюмировал глава МИД Польши.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.