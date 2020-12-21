В ЕС раскрыли конфиденциальную цену вакцины Pfizer от коронавируса

Европейский Союз согласовал цену за дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса на уровне 15,5 евро (около 528 грн).

Цена вакцины является конфиденциальной и была согласована для партии в 300 млн доз. Об этом свидетельствует внутренний документ ЕС, опубликованный Reuters.

Таким образом, европейцы будут платить за вакцину меньше, чем граждане США. Вашингтон согласился закупить 100 млн доз от Pfizer/BioNTech по 19,5 долларов (около 547 грн) за дозу.

Внутренний документ ЕС распространили после того, как Европейский Союз объявил о соглашении по поставкам с Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.

Ожидается, что вакцину Pfizer окончательно одобрят уже 21 декабря, а кампания вакцинации начнется одновременно в странах-членах ЕС 27 декабря.

Ранее в Бельгии по ошибке рассекретили стоимость вакцин против COVID-19 для стран Европейского Союза. Соответствующую таблицу на странице в Twitter опубликовала госсекретарь по вопросам бюджета Бельгии Ева где Блеекер. Спустя полчаса твит удалили.

Цены на одну дозу вакцины против коронавируса по неподтвержденным данным:

Moderna – $18 (500 грн);

BioNTech/Pfizer – €12 (408,9 грн);

CureVac – €10;

Johnson&Johnson – $8,50 (236,4 грн);

Sanofi/GSK – €7,56 (238,5 грн);

Oxford/AstraZeneca – €1,78 (60,6 грн).

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