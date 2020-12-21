В ЕС раскрыли конфиденциальную цену вакцины Pfizer от коронавируса
Европейский Союз согласовал цену за дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса на уровне 15,5 евро (около 528 грн).
Цена вакцины является конфиденциальной и была согласована для партии в 300 млн доз. Об этом свидетельствует внутренний документ ЕС, опубликованный Reuters.
Таким образом, европейцы будут платить за вакцину меньше, чем граждане США. Вашингтон согласился закупить 100 млн доз от Pfizer/BioNTech по 19,5 долларов (около 547 грн) за дозу.
Внутренний документ ЕС распространили после того, как Европейский Союз объявил о соглашении по поставкам с Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.
Ожидается, что вакцину Pfizer окончательно одобрят уже 21 декабря, а кампания вакцинации начнется одновременно в странах-членах ЕС 27 декабря.
Ранее в Бельгии по ошибке рассекретили стоимость вакцин против COVID-19 для стран Европейского Союза. Соответствующую таблицу на странице в Twitter опубликовала госсекретарь по вопросам бюджета Бельгии Ева где Блеекер. Спустя полчаса твит удалили.
Цены на одну дозу вакцины против коронавируса по неподтвержденным данным:
Moderna – $18 (500 грн);
BioNTech/Pfizer – €12 (408,9 грн);
CureVac – €10;
Johnson&Johnson – $8,50 (236,4 грн);
Sanofi/GSK – €7,56 (238,5 грн);
Oxford/AstraZeneca – €1,78 (60,6 грн).
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Британии обнаружили новый штамм COVID-19, который начал распространяться быстрее, чем другие известные до этого.
Из-за опасности мутировавшего вируса британское правительство решило закрыть Лондон и юго-восточные области страны, запретив любые передвижения за пределы этих регионов. Так, в Лондоне, Уэльсе и Шотландии был введен самый высокий 4-й уровень ограничений.
Появилась информация, якобы "мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу. Однако британский премьер Борис Джонсон заверил, что сейчас нет данных о том, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания.
В Британии 20 декабря было зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом в сутки – 35 928 человек. Это случилось на фоне распространения нового типа инфекции, который является более заразным.
Позже Франция, Италия, Израиль и ряд других стран перекрыли авиасообщение с Британией.